Бывший футболист «Милана» и «Интера» объявил о завершении карьеры
- © Lapresse/Tano Pecoraro
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Об этом футболист сообщил на своей официальной странице в Instagram.
Паццини заявил, что принял решение завершить футбольную карьеру, и поблагодарил болельщиков за поддержку.
Паццини начал карьеру в 2002 году. За 18 лет он успел поиграть за итальянские «Аталанту», «Фиорентину», «Сампдорию», «Интер», «Милан» и «Верону». Последним клубом итальянца стал испанский «Леванте».
Он является обладателем Кубка Италии по футболу сезона-2010/11.
Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе прокомментировал слухи о возможном завершении карьеры.