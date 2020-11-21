Бывший футболист «Милана» и «Интера» объявил о завершении карьеры

Итальянский нападающий Джампаоло Паццини, известный по выступлениям за «Милан» и «Интер», объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Об этом футболист сообщил на своей официальной странице в Instagram.

Паццини заявил, что принял решение завершить футбольную карьеру, и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Паццини начал карьеру в 2002 году. За 18 лет он успел поиграть за итальянские «Аталанту», «Фиорентину», «Сампдорию», «Интер», «Милан» и «Верону». Последним клубом итальянца стал испанский «Леванте».

Он является обладателем Кубка Италии по футболу сезона-2010/11.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе прокомментировал слухи о возможном завершении карьеры.