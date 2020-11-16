Экс-футболист «Спартака» Ананидзе опроверг слухи о завершении карьеры

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе прокомментировал слухи о возможном завершении карьеры.
Экс-футболист «Спартака» Ананидзе опроверг слухи о завершении карьеры
  • © официальный сайт футбольного клуба "Спартак" (Москва)

«Вчера сидел дома и смотрел матч Грузия — Армения, и после матча мне скинули эту новость. Что я могу сказать? Я не люблю, когда появляется неправильная информация про меня, и поэтому я решил опубликовать пост с опровержением. Это моя реакция на ложь. Люди, не узнав про моё самочувствие, решили написать про меня такую фигню», — цитирует Ананидзе Sport24.

По его словам, он сам расскажет о завершении карьеры, если решится на это. Он также заявил, что на данный момент восстанавливается после травмы и предполагает, что в январе он будет готов на 100%.

Контракт Ананидзе с волгоградским «Ротором», подписанный в начале августа, был рассчитан до мая 2021 года, но был расторгнут в середине сентября. До этого последним клубом 27-летнего грузинского полузащитника был кипрский «Анортосис». Джано с 2009 по 2019 год играл за московский «Спартак», несколько раз уходя в аренду.

Ранее главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич рассказал, что Ананидзе может завершить карьеру из-за травмы колена.

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