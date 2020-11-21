Рублёв назвал причину неудачного выступления на Итоговом турнире ATP

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Российский теннисист Андрей Рублёв объяснил причину своего не самого удачного выступления на Итоговом турнире ATP в Лондоне.
Рублёв назвал причину неудачного выступления на Итоговом турнире ATP
  • Reuters

«Немножко неожиданно, что завершаю сезон на восьмом месте в рейтинге. Что касается Итогового турнира, то здесь собрались все лучшие игроки мира. С первых матчей — ответственность. Каждый матч важный, идёт давление. Нервничал в игре с Надалем, не смог справиться с эмоциями», — цитирует Рублёва «Матч ТВ».

По словам россиянина, он чувствовал, что способен бороться с лучшими теннисистами планеты, но волнение сыграло с ним злую шутку и помешало добиться результата. При этом Рублёв выразил надежду, что постоянное соперничество с топ-спортсменами поможет ему увереннее чувствовать себя в подобных статусных противостояниях.

Рублёв одержал одну победу и потерпел два поражения на групповой стадии Итогового турнира ATP и занял последнее, четвёртое место в группе.

Ранее Даниил Медведев поделился ожиданиями от полуфинального матча Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов с Рафаэлем Надалем.

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