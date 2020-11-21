Черышев: не сказать, что игроки сборной России терпели в матче с Испанией на ЧМ-2018

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Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев поделился воспоминаниями о матче с Испанией на домашнем чемпионате мира.
Черышев: не сказать, что игроки сборной России терпели в матче с Испанией на ЧМ-2018
  • РИА Новости

«С Испанией первой задачей было максимально компактно сыграть в обороне, не позволить Испании создавать моменты у наших ворот. Потом уже искать и свои шансы, у нас хорошие футболисты впереди. Вспоминаю сейчас, что и в дополнительное время у нас были хорошие подходы, так что не могу сказать, что терпели», — цитирует Черышева «Чемпионат».

На чемпионате мира 2018 года сборная России в 1/8 финала в серии пенальти обыграла Испанию, а в четвертьфинале в серии 11-метровых национальная команда уступила Хорватии.

Ранее Черышев назвал два самых ярких эпизода ЧМ-2018.

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