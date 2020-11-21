Черышев назвал два самых ярких эпизода на ЧМ-2018

Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев вспомнил о самых ярких эпизодах на домашнем чемпионате мира 2018 года.

«Можно выделить два самых ярких эпизода турнира — день, когда мы по пенальти обыграли Испанию, нога Игоря Акинфеева, отбитый удар, вся команда бежит радоваться — просто незабываемый момент. И мой гол в ворота Хорватии тоже запомнился, конечно», — цитирует Черышева «Чемпионат».

На чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до четвертьфинала, в котором в серии пенальти уступила будущему финалисту турнира Хорватии.

Ранее Андрей Канчельскис выразил мнение, что результат сборной России на ЧМ-2018 был переоценён.