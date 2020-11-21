Путин: Ночная хоккейная лига способствует популяризации хоккея в России

Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей открытия юбилейного, десятого сезона игр Ночной хоккейной лиги.

«Этот замечательный проект выполняет важную и востребованную миссию, способствует популяризации хоккея, продвижению в обществе ценностей здорового и активного образа жизни, развитию наилучших традиций отечественного детско-юношеского спорта, а также вовлекает в орбиту своей деятельности ветеранов. Во многом благодаря Ночной хоккейной лиге в городах и посёлках были созданы новые хоккейные команды и всё больше людей получает возможность расширить круг общения, обрести единомышленников, проявить себя в любительском спорте. Уверен, что десятый сезон пройдёт успешно и станет настоящим праздником для участников, болельщиков, всех поклонников хоккея в нашей стране», — сообщается в поздравительной телеграмме Владимира Путина.

Ночная хоккейная лига была создана 15 декабря 2011 года.

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