Зобнин высказался о борьбе «Спартака» за лидерство в таблице РПЛ

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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Зобнин высказался о борьбе «Спартака» за лидерство в таблице РПЛ
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Мы потеряли пять очков в прошлых двух турах, но матчем с «Динамо» заканчивается первый круг. Нам нужно выигрывать, чтобы оставаться в лидирующей группе. Впереди ещё половина сезона, но хотелось бы быть готовыми к борьбе за первое место. По опыту могу сказать, что лидировать в таблице всегда сложнее, чем догонять. Может, это только у меня так. Но помню, как мы лидировали в 2016-м: тогда каждый матч давался тяжело. В решающей встрече мы с трудом обыграли дома «Томь» — тогда лидерство и близость чемпионства действительно давили», — сказал Зобнин «Чемпионату».

21 ноября «Динамо» играет со «Спартаком» в матче 15-го тура РПЛ. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. В 14 турах чемпионата «Спартак» набрал 28 очков, занимая третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (26) идёт на четвёртой строчке. 

Ранее сообщалось, почему «Спартак» — не фаворит дерби с «Динамо».

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