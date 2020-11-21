Экс-чемпион UFC Орловский сделал прогноз на бой россиянина Волкова с Оверимом

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе, белорус Андрей Орловский, оценил перспективы россиянина Александра Волкова в поединке с представителем Нидерландов Алистаром Оверимом.
Экс-чемпион UFC Орловский сделал прогноз на бой россиянина Волкова с Оверимом
  • © UFC

«Предсказывать что-то неправильно. Но если Волков будет действовать, как в поединке с Блейдсом в третьем, четвёртом и пятом раундах будет прессинговать, если у него будут подняты руки, а борода опущена, то очень даже неплохой шанс победить», — заявил Орловский, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

Бой Александр Волков — Алистар Оверим должен пройти в 2021 году. Точная его дата пока неизвестна. 

Ранее сообщалось, что семья бойца UFC Волкова заболела коронавирусом, спортсмен ушёл на самоизоляцию

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