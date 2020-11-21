Экс-чемпион UFC Орловский сделал прогноз на бой россиянина Волкова с Оверимом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе, белорус Андрей Орловский, оценил перспективы россиянина Александра Волкова в поединке с представителем Нидерландов Алистаром Оверимом.

«Предсказывать что-то неправильно. Но если Волков будет действовать, как в поединке с Блейдсом в третьем, четвёртом и пятом раундах будет прессинговать, если у него будут подняты руки, а борода опущена, то очень даже неплохой шанс победить», — заявил Орловский, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

Бой Александр Волков — Алистар Оверим должен пройти в 2021 году. Точная его дата пока неизвестна.

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