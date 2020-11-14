Семья бойца UFC Волкова заболела коронавирусом, спортсмен ушёл на самоизоляцию

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков заявил, что его супруга и сын заболели коронавирусом.
Семья бойца UFC Волкова заболела коронавирусом, спортсмен ушёл на самоизоляцию
  • Reuters

«Мы всей семьёй попали на COVID-заключение. Моя жена и сын получили положительные результаты теста на коронавирус, а я также нахожусь с ними в изоляции дома, как контактировавший. Мой последний тест на вирус был отрицательным. Я буду надеятьcя, что так всё и пройдёт. У супруги и сына болезнь протекает в лёгкой форме, потому рассчитываем, что отделаемся легко. Вернусь к тренировкам, как только все поправятся», — написал Волков на своей странице в Instagram.

Следующий поединок российского бойца запланирован на февраль. Соперником станет голландец Алистар Оверим.

Ранее сообщалось, что российский боец UFC Волков проведёт следующий бой с Оверимом.

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