Шахрай: Трусова легко отыграет отставание от Косторной в произвольной программе

Чемпион мира и Европы в парном катании Сергей Шахрай поделился впечатлениями от короткой программы российских фигуристок на этапе Гран-при, который проходит в Москве.

«Трусова вновь попыталась исполнить тройной аксель в короткой программе и снова неудачно. Но все остальные элементы она сделала чисто и пока идёт на третьем месте. Думаю, Саша легко отыграет это отставание в произвольной, если исполнит все свои четверные прыжки», — приводит слова Шахрая «Советский спорт».

Также бывший фигурист оценил выступления Алёны Косторной и Елизаветы Туктамышевой.

Косторная выступила лучше, чем на этапе Кубка России в Казани. Но пока мы не видим в её программе тройного акселя, она прыгает только двойной. Стоит отметить, что Косторная катается очень чисто. Она не рисковала, выполнила всё чисто, справилась со всеми элементами. Туктамышева была лучшей в этот вечер, единственная прыгнула тройной аксель из всех участниц. И сделала его шикарно. И лишь ошибка на тройном флипе не позволила ей захватить лидерство. Но в целом Лиза показала очень хорошее, женственное катание. Это был её лучший прокат в нынешнем сезоне», — добавил Шахрай.

Косторная лидирует после короткой программы на Гран-при России, имея 78,84 бала. Туктамышева идёт второй (74,70), а Трусова замыкает тройку лидеров (70,81).

Ранее Гончаренко заявила, что Трусова перегорела из-за погони за тройным акселем.