Гончаренко: Трусова перегорела, потому что постоянно гоняется за тройным акселем

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко объяснила, почему бронзовый призёр чемпионата Европы Александра Трусова не смогла чисто исполнить тройной аксель в короткой программе на этапе Гран-при России.
Гончаренко: Трусова перегорела, потому что постоянно гоняется за тройным акселем
  • РИА Новости

«Мне кажется, что Трусова просто перегорела, потому что она постоянно гоняется за этим прыжком. Ей надо немного отпустить уже эту ситуацию. Когда прыжок будет полностью готов, тогда и вставлять в программу. Уже который старт наблюдаю: она несколько суетливо на него заходит, ещё не настал момент прыгать, а она уже это делает. Её тренеру, конечно, виднее, но у меня ощущение, что элемент не готов. А Саша за него берётся, хочет сделать на характере и на эмоциях. Тут ещё все совпало: гонка за прыжком плюс последний стартовый номер. Как только Трусова начнёт относиться к тройному акселю спокойно, то обязательно сделает его в прокате», — приводит слова Гончаренко Metaratings.ru.

После короткой программы на этапе Гран-при в Москве Трусова занимает третье место, уступая соотечественницам Алёне Косторной и Елизавете Туктамышевой.

Ранее Роднина раскритиковала короткую программу Косторной.

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