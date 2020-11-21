Гончаренко: Трусова перегорела, потому что постоянно гоняется за тройным акселем

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко объяснила, почему бронзовый призёр чемпионата Европы Александра Трусова не смогла чисто исполнить тройной аксель в короткой программе на этапе Гран-при России.

«Мне кажется, что Трусова просто перегорела, потому что она постоянно гоняется за этим прыжком. Ей надо немного отпустить уже эту ситуацию. Когда прыжок будет полностью готов, тогда и вставлять в программу. Уже который старт наблюдаю: она несколько суетливо на него заходит, ещё не настал момент прыгать, а она уже это делает. Её тренеру, конечно, виднее, но у меня ощущение, что элемент не готов. А Саша за него берётся, хочет сделать на характере и на эмоциях. Тут ещё все совпало: гонка за прыжком плюс последний стартовый номер. Как только Трусова начнёт относиться к тройному акселю спокойно, то обязательно сделает его в прокате», — приводит слова Гончаренко Metaratings.ru.

После короткой программы на этапе Гран-при в Москве Трусова занимает третье место, уступая соотечественницам Алёне Косторной и Елизавете Туктамышевой.

Ранее Роднина раскритиковала короткую программу Косторной.