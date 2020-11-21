Роднина раскритиковала короткую программу Косторной

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась впечатлениями от коротких программ российских спортсменок на Гран-при России, раскритиковав выступление чемпионки Европы Алёны Косторной.
Роднина раскритиковала короткую программу Косторной
  • РИА Новости

«Алёна Косторная понравилась своим катанием, она сама по себе важная. Этот человек создан для фигурного катания. У неё хорошие прыжки и вращения. Но мне абсолютно не понравилась ни программа, ни музыка. Для спортсменки с таким катанием необходима более интересная и содержательная программа», — приводит слова Родниной NEWS.ru.

Также бывшая фигуристка высказалась о выступлениях Александры Трусовой и Елизаветы Туктамышевой.

«Трусова молодец, что решилась на тройной аксель, но над этим прыжком надо ещё поработать. Понятное дело, что она смотрит в перспективу, на Олимпийские игры. Ей на Олимпиаде без тройного акселя будет делать нечего. А Елизавета Туктамышева не должна была ошибаться», — добавила Роднина.

Лидером после прокатов коротких программ является Алёна Косторная, набравшая 78,84 балла. Вслед за ней идут Елизавета Туктамышева (74,70) и Александра Трусова (70,81).

Ранее Жулин выразил мнение, что Косторной даже чистого катания может не хватить для победы на этапе Гран-при в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить