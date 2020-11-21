Жулин считает, что Косторной даже чистого катания может не хватить для победы на этапе Гран-при в Москве

Александр Жулин, тренер чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, высказал мнение о выступлении женщин в короткой программе на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

«Мне очень понравилось, как Туктамышева исполнила тройной аксель. Я с замиранием сердца ждал дальнейшего развития, но, к сожалению, две помарки не позволили бороться за первое место. При чистом прокате, думаю, Туктамышева была бы первой по итогам короткой программы. Косторная показала прекрасное катание и великолепное скольжение, очень интересная хореография. Но это только короткая программа, а в произвольной ей может не хватить даже чистого катания, если остальные фигуристки всё отпрыгают», — приводит слова Жулина РИА Новости.

Он также отметил прокат Александры Трусовой.

«Она молодец, идёт на сложные вещи. Она пошла на тройной аксель, который сейчас ей совершенно не удался. Но это Трусова, мы знаем, что она может отыграть любое количество баллов», — добавил Жулин.

Первое место после короткой программы занимает Алёна Косторная (78,84 балла). Второе место у Елизаветы Туктамышевой (74,70). Тройку лидеров замыкает Александра Трусова (70,81).

Произвольную программу фигуристки представят 21 ноября.