Чемпионка мира по фристайлу исключена из сборной Белоруссии за поддержку протестов

Чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская была исключена из сборной команды Белоруссии за выступления против результатов президентских выборов.

«Сложно смолчать, закрыть глаза на происходящее, поэтому я даже не раздумывала. Последствия, конечно, были предсказуемы. Но это та ситуация, в которой надо показывать человеческие качества. Да, меня фактически исключили из сборной из-за того, что я открыто поддержала протесты. Но сейчас я ни о чём не жалею, чистая совесть всегда важнее», — цитирует Романовскую «РБК-Спорт».

24-летняя фристайлистка завоевала титул чемпионки мира в 2019 году. Также Романовская является многократной призёркой этапов Кубка мира.

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