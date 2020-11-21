Чемпионка мира по фристайлу исключена из сборной Белоруссии за поддержку протестов

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Чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская была исключена из сборной команды Белоруссии за выступления против результатов президентских выборов.
Чемпионка мира по фристайлу исключена из сборной Белоруссии за поддержку протестов
  • Reuters

«Сложно смолчать, закрыть глаза на происходящее, поэтому я даже не раздумывала. Последствия, конечно, были предсказуемы. Но это та ситуация, в которой надо показывать человеческие качества. Да, меня фактически исключили из сборной из-за того, что я открыто поддержала протесты. Но сейчас я ни о чём не жалею, чистая совесть всегда важнее», — цитирует Романовскую «РБК-Спорт». 

24-летняя фристайлистка завоевала титул чемпионки мира в 2019 году. Также Романовская является многократной призёркой этапов Кубка мира.

Ранее белорусский легкоатлет рассказал об условиях содержания в тюрьме в Жодине.

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