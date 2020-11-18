Белорусский легкоатлет рассказал об условиях содержания в тюрьме в Жодине

Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко рассказал, в каких условиях его содержали в тюрьме в Жодине.

«В Жодине нас повели по какому-то коридору с моргающим светом, как в фильме ужасов. Так мы гуськом прошли метров 50—60, после чего нас поставили в полуприсед и заставили приседать. Первый подход был 150 раз. Потом опять поставили в полуприсед. После этого мы пошли в следующий коридор, где заставили делать приседания с выпрыгиваниями. Уже не помню, сколько раз это повторялось, но к этому моменту многие уже просто валялись. Сами понимаете, мне, спортсмену, это было очень тяжело, а многие просто неподготовленны», — рассказал Кравченко TUT.BY.

Спортсмен был задержан в центре Минска 8 ноября. По его словам, поесть он смог только на следующий день, а через трое суток получил матрас.

«Поесть удалось только в понедельник, где-то в семь часов вечера. Матрасы же дали в среду ночью. Изначально нас было человек по 20 в камере. Затем расселили в камеры по восемь. После этого трое спали на полу, трое на матрасе и двое — на койках, которые были сварены из железных уголков и листов. Это была полная жесть. Две ночи я вообще не спал. На восьмерых нам давали четыре кружки чая. Постоянно был включён свет. С шести до десяти вечера можно было только стоять или сидеть на лавке. В четверг нам дали полотенца, простыни. Знаю, что передавали посылку, но мне её не отдали. Поэтому десять дней был в одних и тех же вещах. Помыться первый раз вывели в пятницу, но сделать этого не смог, так как не было сменных вещей», — заявил Кравченко.

Ранее спортсмен рассказал о своём задержании в Минске.