Призёр ОИ из Белоруссии рассказал о задержании в Минске

Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко рассказал, как его задержали в Минске.

«Мы вышли из Макдоналдса на улице Максима Танка, зашли в машину и попытались отъехать, но тут же подскочили силовики и вытянули нас из автомобиля. Затянули стяжки, начали спрашивать имена, после чего отвели в какой-то дворик. Там стоял омоновец, который довольно адекватно со мной говорил, но потом откуда-то подбежал другой омоновец и со всей силы ударил головой в лицо моего друга Пашу», — рассказал Кравченко TUT.BY.

По словам спортсмена, представитель ОМОНа затем избил его и пригрозил его другу новым ударом.

«Я стоял и смотрел в землю, чуть-чуть приподнял голову и тут же получил такой же удар в висок, после чего он крикнул мне: «Что ты тут делаешь, организм?» Всё это сопровождалось постоянным матом. Я объяснил, что просто вышел из Макдоналдса. И тогда этот омоновец пригрозил Паше: «Так хочу тебя ударить с левой, чтобы ты сдох, но не буду руки марать». Какая-то необъяснимая жестокость была. После этого меня затащили в автобус», — продолжил Кравченко.

По словам легкоатлета, затем их повезли в отдел РУВД, где им пришлось долгое время провести в стоячем положении.

«Там другой омоновец даже по-человечески старался относиться. Давал разминать ноги, придерживал на поворотах. Потом нас перегрузили в «газель» и отвезли в РУВД. Там мы простояли 14−15 часов лицом к стене. Где-то в четыре часа ночи нас отправили в камеру, а ещё через полчаса отправили в Жодино, предварительно стянув большие пальцы стяжкой. И так нас головой в пол туда повезли. Во всех автозаках на полу были бело-красно-белые флаги», — добавил Кравченко.

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