Футболистки ЦСКА заболели коронавирусом после поездки на матч ЛЧ

Несколько футболисток ЖФК ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус после матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с австрийским «Санкт-Пельтеном» (0:1).

«По итогам проведённого 20 ноября тестирования у нескольких игроков ЖФК ЦСКА выявлен положительный результат на наличие коронавируса. Клуб уведомил о результатах Роспотребнадзор, РФС и Суперлигу. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора футболистки, у которых выявлен коронавирус, были изолированы. За состоянием их здоровья наблюдает медицинский штаб ЖФК ЦСКА», — говорится в сообщении клуба.

В связи с этим заключительный матч 14-го тура Суперлиги с «Локомотивом» был отменён. Из Лиги чемпионов футболистки ЦСКА вылетели.

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