Американский журналист Херш обратится в ISU из-за нарушений антикоронавирусных мер на Гран-при России

Американский журналист Филипп Херш заявил о намерении обратиться в Международный союз конькобежцев (ISU) из-за несоблюдения рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса на этапе Гран-при России.

«Россия играет в русскую рулетку, допуская зрителей на Rostelecom Cup. По последним данным, страна идёт на пятом месте по количеству заболевших коронавирусом. Вчера было зарегистрировано 23 тыс. новых случаев заболевания и 463 смертельных исхода. Россия пренебрегает рекомендациями ISU, позволяя тренерам и спортсменам обниматься и целоваться в Kiss and Cry. Всё это без масок и соблюдения дистанции. Конечно же, я обращусь по этому поводу в ISU. Но получить от них своевременный ответ практически невозможно», — написал Херш в Twitter.

За нарушения рекомендаций ISU могут последовать предупреждения, штрафы или же аннуляция результатов соревнований.

Ранее Ягудин выразил сомнение в том, что в нынешнем сезоне в фигурном катании состоятся международные старты.