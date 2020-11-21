Американский журналист Херш обратится в ISU из-за нарушений антикоронавирусных мер на Гран-при России
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- РИА Новости
«Россия играет в русскую рулетку, допуская зрителей на Rostelecom Cup. По последним данным, страна идёт на пятом месте по количеству заболевших коронавирусом. Вчера было зарегистрировано 23 тыс. новых случаев заболевания и 463 смертельных исхода. Россия пренебрегает рекомендациями ISU, позволяя тренерам и спортсменам обниматься и целоваться в Kiss and Cry. Всё это без масок и соблюдения дистанции. Конечно же, я обращусь по этому поводу в ISU. Но получить от них своевременный ответ практически невозможно», — написал Херш в Twitter.
За нарушения рекомендаций ISU могут последовать предупреждения, штрафы или же аннуляция результатов соревнований.
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