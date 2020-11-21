Американский журналист Херш обратится в ISU из-за нарушений антикоронавирусных мер на Гран-при России

Короткая ссылка
Американский журналист Филипп Херш заявил о намерении обратиться в Международный союз конькобежцев (ISU) из-за несоблюдения рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса на этапе Гран-при России.
Американский журналист Херш обратится в ISU из-за нарушений антикоронавирусных мер на Гран-при России
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Россия играет в русскую рулетку, допуская зрителей на Rostelecom Cup. По последним данным, страна идёт на пятом месте по количеству заболевших коронавирусом. Вчера было зарегистрировано 23 тыс. новых случаев заболевания и 463 смертельных исхода. Россия пренебрегает рекомендациями ISU, позволяя тренерам и спортсменам обниматься и целоваться в Kiss and Cry. Всё это без масок и соблюдения дистанции. Конечно же, я обращусь по этому поводу в ISU. Но получить от них своевременный ответ практически невозможно», — написал Херш в Twitter

За нарушения рекомендаций ISU могут последовать предупреждения, штрафы или же аннуляция результатов соревнований. 

Ранее Ягудин выразил сомнение в том, что в нынешнем сезоне в фигурном катании состоятся международные старты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить