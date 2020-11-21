Ягудин не верит в то, что в нынешнем сезоне в фигурном катании состоятся международные старты

Олимпийский чемпион 2002 года экс-фигурист Алексей Ягудин прокомментировал новость об отмене трёх турниров в Китае из-за коронавируса.

Пекин в нынешнем сезоне не сможет принять финал серии Гран-при по фигурному катанию, а также чемпионаты мира по шорт-треку и конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Гран-при по фигурному катанию должен был состояться с 10 по 13 декабря.

«Я, собственно, ничего другого и не ждал. Не верю, что какие-то международные старты по фигурному катанию вообще состоятся в нынешнем сезоне. Конечно же, это всё очень плохо. Проходят же международные турниры по футболу, пусть и без зрителей. Почему нельзя проводить международные соревнования по фигурному катанию без зрителей, мне непонятно. Наверное, в УЕФА сидят более смелые чиновники, чем в ISU», — цитирует Ягудина НСН.

Ранее Ягудин назвал лучшего тренера по фигурному катанию.