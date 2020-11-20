Ягудин назвал лучшего тренера по фигурному катанию

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин назвал Татьяну Тарасову и Этери Тутберидзе лучшими тренерами в данном виде спорта.

«Татьяна Анатольевна Тарасова. Это моя вторая мама, которая дала мне дорогу в будущую жизнь. Благодаря только её работе я сейчас сижу перед вами. А что касается Этери Тутберидзе — это признанный лучший тренер в фигурном катании, величайший тренер в фигурном катании. Женя Плющенко только начинает. Дай бог, чтобы и у него всё сложилось. Неважно уже, кто от кого перешёл, но чтобы и Женя был тренером, который выводит настоящих чемпионов. Я хочу, чтобы и Этери выводила, и Женя выводил. А я, как человек посторонний, который комментирует, хочу восхищаться выступлениями и учениками Жени Плющенко», — сказал Ягудин в эфире радио «Комсомольская правда».

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