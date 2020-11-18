Жулин сравнил Трусову с олимпийским чемпионом Ягудиным
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«Трусова — это просто какая-то фантастика. Если она сохранит всё это до Олимпиады, то будет одним из основных фаворитов. Если так всё и будет продолжаться — а она, как я понимаю, очень работоспособная и не привыкла сдаваться, — она, конечно, очень серьёзный конкурент для всех. Саша — замечательный атлет, который прыгает многие прыжки, добавляя в них очень много физической силы. За счёт этого ей удаётся компенсировать какие-то «вывалы» из элемента, если они случаются. Таким же был и Ягудин. Он мог в каких-то моментах не попасть в толчок, «вывалиться» из прыжка, но вытаскивать его за счёт силы, характера и огромного желания. Он умел собираться, когда это было нужнее всего. В том числе и за счёт этого стал олимпийским чемпионом», — приводит слова Жулина «РБК-Спорт».
В нынешнем сезоне Трусова выиграла два этапа Кубка России по фигурному катанию — в Москве и Казани.
Ранее Волосожар заявила, что Трусова стала более мягкой и женственной.