Жулин сравнил Трусову с олимпийским чемпионом Ягудиным

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Призёр Олимпийских игр, а ныне известный тренер Александр Жулин сравнил по арсеналу прыжков 16-летнюю российскую фигуристку Александру Трусову с олимпийским чемпионом 2002 года в мужском одиночном катании Алексеем Ягудиным.
Жулин сравнил Трусову с олимпийским чемпионом Ягудиным
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Трусова — это просто какая-то фантастика. Если она сохранит всё это до Олимпиады, то будет одним из основных фаворитов. Если так всё и будет продолжаться — а она, как я понимаю, очень работоспособная и не привыкла сдаваться, — она, конечно, очень серьёзный конкурент для всех. Саша — замечательный атлет, который прыгает многие прыжки, добавляя в них очень много физической силы. За счёт этого ей удаётся компенсировать какие-то «вывалы» из элемента, если они случаются. Таким же был и Ягудин. Он мог в каких-то моментах не попасть в толчок, «вывалиться» из прыжка, но вытаскивать его за счёт силы, характера и огромного желания. Он умел собираться, когда это было нужнее всего. В том числе и за счёт этого стал олимпийским чемпионом», — приводит слова Жулина «РБК-Спорт».

В нынешнем сезоне Трусова выиграла два этапа Кубка России по фигурному катанию — в Москве и Казани.

Ранее Волосожар заявила, что Трусова стала более мягкой и женственной.

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