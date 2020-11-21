Экс первая ракетка мира Возняцки не исключила возобновления карьеры

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Бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки, завершившая карьеру в начале 2020 года, допустила возможность возвращения в спорт.
Экс первая ракетка мира Возняцки не исключила возобновления карьеры
  • © Greg Wood
  • AFP

«Открытый чемпионат США я смотрела по телевизору и не ощущала, что должна быть там, играть на турнире. Вероятно, это связано с условиями: пузырь, отсутствие зрителей. Конечно, я люблю теннис, но на полных стадионах. Сейчас я не думаю о возвращении, но иногда в жизни случаются и более невероятные вещи. Никогда не говори «никогда». Сейчас, впрочем, я хочу пожить спокойной жизнью», — приводит слова Возняцки Marca.

Последним турниром для датчанки стал Australian Open. Одной из причин завершения карьеры стал ревматоидный артрит — аутоиммунное заболевание соединительных тканей, которое сопровождается болями в суставах и повышенным утомлением.

Ранее ведущие теннисисты выразили опасения по поводу мер безопасности на Australian Open.

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