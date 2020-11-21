Петржела считает, что Дзюбе нельзя возвращать капитанскую повязку ни в «Зените», ни в сборной России

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал ситуацию с лишением капитанской повязки форварда сине-бело-голубых и сборной России Артёма Дзюбы.

«Дзюбе ни в коем случае нельзя возвращать капитанскую повязку. Ни в «Зените», ни в сборной. Он может продолжать играть в основе, но с ролью капитана должен распрощаться. Если же в ближайшее время тренер поставит Дзюбу капитаном, то он признает свою ошибку. Мы не говорим о пожизненном лишении. Если он перестанет попадать в подобные ситуации, повязку можно и вернуть. Но сейчас этого делать нельзя. Я, к примеру, лишил бы Артёма капитанства на долгое время», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

Дзюба был лишён капитанской повязки в клубе и сборной после скандала с появлением интимного видео.

Ранее юрист сообщил, что шантажисты Дзюбы могут получить до семи лет тюрьмы.