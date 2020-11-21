Матч за Суперкубок Италии по футболу пройдёт 20 января

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Матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Наполи» состоится 20 января 2021 года.
Матч за Суперкубок Италии по футболу пройдёт 20 января
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Об этом сообщается на официальном сайте «Наполи». Матч состоится на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии.

Действующим обладателем Суперкубка Италии является римский «Лацио», который победил туринский «Ювентус» в прошлом розыгрыше турнира со счётом 3:1.

Для туринцев предстоящий матч за Суперкубок страны станет девятым подряд. «Наполи» поборется за трофей в четвёртый раз. «Ювентус» является восьмикратным обладателем Суперкубка Италии (1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2018). «Наполи» выигрывал трофей дважды (1990, 2014). 

Ранее экс-футболист «Зенита» Маркизио призвал Погба вернуться в «Ювентус».

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