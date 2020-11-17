Экс-футболист «Зенита» Маркизио призвал Погба вернуться в «Ювентус»
- Reuters
«Пожалуйста, Поль, переходи в «Ювентус». Ты вновь будешь счастлив. Я тоже», — написал Маркизио в Twitter.
Итальянец выступал с Погба за «Ювентус» в период с 2012 года по 2016-й. В сезоне-2018/19 Маркизио играл за «Зенит», после чего объявил о завершении карьеры.
В нынешнем сезоне Погба провёл семь матчей в Английской премьер-лиге, не сумев отметиться результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Погба может перейти в «Реал», МЮ снизил цену на футболиста.