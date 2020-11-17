Экс-футболист «Зенита» Маркизио призвал Погба вернуться в «Ювентус»

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Бывший полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» обратился к футболисту «Манчестер Юнайтед» Полю Погба с призывом вернуться в туринский клуб.
Экс-футболист «Зенита» Маркизио призвал Погба вернуться в «Ювентус»
  • Reuters

«Пожалуйста, Поль, переходи в «Ювентус». Ты вновь будешь счастлив. Я тоже», — написал Маркизио в Twitter.

Итальянец выступал с Погба за «Ювентус» в период с 2012 года по 2016-й. В сезоне-2018/19 Маркизио играл за «Зенит», после чего объявил о завершении карьеры.

В нынешнем сезоне Погба провёл семь матчей в Английской премьер-лиге, не сумев отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Погба может перейти в «Реал», МЮ снизил цену на футболиста.

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