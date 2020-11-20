Косторная о своей короткой программе: идея родилась не просто так

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Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о своей короткой программе, с которой она выступила на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Косторная о своей короткой программе: идея родилась не просто так
  • Reuters

«Идея родилась не просто так, потому что у меня была попытка кататься под Билли Айлиш. Я очень хотела оставить сам образ именно этого произведения. Взять ту же песню Lovely и переставить программу было бы очень странно, поэтому мы решили взять немного другую. Но она даже немного больше раскрывает меня. До этого мне очень нравился сам голос, в целом тематика. Поэтому решили взять что-то другое, но тема та же», — приводит слова Косторной «Спорт-Экспресс».

По итогам короткой программы на этапе Гран-при в Москве Косторная лидирует с результатом 78,84 балла.

Произвольную программу фигуристки представят 21 ноября.

Ранее Косторная рассказала, когда может начать использовать тройной аксель в своих программах.

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