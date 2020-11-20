Косторная рассказала, когда может начать использовать тройной аксель в своих программах

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о сложностях, с которыми она столкнулась при подготовке к сезону, а также о планах по включению новых прыжковых элементов в свои программы.

«На карантине я тренировалась сама, никаких онлайн-форматов, просто старалась поддержать вес, чтобы проходить в дверной проём. Это было тяжело. Когда приехали в Новогорск, было тяжело, мышечный корсет был потерян, тело совсем не слушалось. Но теперь я знаю, какие упражнения мне нужны. Конечно, в планах тройной аксель есть, работаем над этим, постараюсь выйти на пик формы к чемпионату России со всеми прыжками и исполнять их так, как это нужно в программах», — приводит слова Косторной «Спорт-Экспресс».

Чемпионат России запланирован на 22—27 декабря в Челябинске.

Ранее Косторная и Трусова рассказали, что у Плющенко совершенно иной подход к тренировкам.