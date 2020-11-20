Врач сборной России рассказал, что Дивеев не просил замену в матче с Сербией из-за травмы носа

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов прокомментировал ситуацию с травмой защитника национальной команды Игоря Дивеева, несмотря на которую он продолжал участие в матче заключительного шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной Сербии.

«Со стороны Дивеева мы не слышали просьб или пожеланий о замене. Так же как и симптомов, которые свидетельствовали бы о тяжести сотрясения. Он вернулся с командой в Москву и сейчас не предъявляет никаких жалоб, которые можно ассоциировать с сотрясением мозга», — приводит слова Безуглова Sport24.

Он отметил, что подобные травмы являются частым явлением в футболе и при сохранении функции внешнего дыхания, хорошо переносимом болевом синдроме, отсутствии продолжаемого кровотечения чаще всего игроки остаются на поле, если это не противоречит медицинскому протоколу.

«Как правило, никаких последствий после таких травм не бывает. Проводится дообследование, и футболист через 7—10 дней возвращается на поле. Если, конечно, нет необходимости оперативного вмешательства. У Игоря смещение незначительное, и после изготовления специальной маски он сможет вернуться к тренировкам», — добавил врач сборной.

Ранее в ЦСКА рассказали подробности травмы Дивеева.