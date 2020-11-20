Жулин заявил, что доволен прокатом Синициной и Кацалапова в ритм-танце на этапе Гран-при в Москве

Александр Жулин, тренер чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, прокомментировал выступление своих подопечных в ритмическом танце на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

«Катались хорошо, я доволен прокатом с точки зрения эмоций. Ритм-танец им легче, конечно, исполнять, потому что он прошлогодний, вкатанный, но можно катать ещё лучше. Оценки достойные, мы же дома. Ждём завтрашнего дня, произвольного танца, но, судя по последнему прокату, который они провели, было очень всё прилично. Посмотрим, как всё будет завтра», — приводит слова Жулина ТАСС.

Синицина и Кацалапов заняли первое место по итогам ритм-танца, набрав 91,13 балла.

Произвольный танец дуэты представят 21 ноября.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов превзошли мировой рекорд в ритмическом танце.