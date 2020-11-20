Россиянин Клюев стал призёром премии УЕФА по массовому футболу

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Россиянин Павел Клюев занял третье место по итогам премии UEFA Grassroots Awards за достижения в массовом футболе в номинации «Лучший лидер».
Россиянин Клюев стал призёром премии УЕФА по массовому футболу
  • © РИА Новости / Татьяна Политова

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), Клюев стал первым россиянином, который занял призовое в место в данной номинации.

После завершения спортивной карьеры Клюев на общественных началах начал тренировать детей от семи до девяти лет, а впоследствии — организовывать турниры среди детей, которые потом сформировались в Лигу дворового футбола, которая, в свою очередь, впоследствии вошла во всероссийские массовые проекты «Фестиваль дворового футбола 6х6», «Уличный Красава» и «Мини-футбол — в вузы».

Предыдущим проектом из России, получавшим UEFA Grassroots Awards, в 2014 году был международный детский фестиваль «Локобол», отмеченный наградой в номинации «Лучший проект».

Ранее появилась информация о возможном внедрении со следующего сезона системы паспортов болельщиков — Fan ID.

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