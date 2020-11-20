Загорски заявила, что они с Гуррейро не испытывают излишнего волнения на этапе Гран-при в Москве
- РИА Новости
«Всегда есть волнение, но успокаивало то, что мы всегда в Москве. Не надо никуда лететь, так что волнения меньше. Адреналин всегда присутствует, но на этих стартах он у нас контролируемый», — приводит слова Загорски ТАСС.
По итогам ритмического танца Загорски и Гуррейро заняли второе место, набрав 84,46 балла.
Произвольный танец дуэты представят 21 ноября.
Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов рассчитывают подойти к будущим соревнованиям в лучшей форме.