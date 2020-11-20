Загорски заявила, что они с Гуррейро не испытывают излишнего волнения на этапе Гран-при в Москве

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Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду в дуэте с Джонатаном Гуррейро, прокомментировала выступление пары в ритмическом танце на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Загорски заявила, что они с Гуррейро не испытывают излишнего волнения на этапе Гран-при в Москве
  • РИА Новости

«Всегда есть волнение, но успокаивало то, что мы всегда в Москве. Не надо никуда лететь, так что волнения меньше. Адреналин всегда присутствует, но на этих стартах он у нас контролируемый», — приводит слова Загорски ТАСС.

По итогам ритмического танца Загорски и Гуррейро заняли второе место, набрав 84,46 балла.

Произвольный танец дуэты представят 21 ноября.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов рассчитывают подойти к будущим соревнованиям в лучшей форме.

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