Бабиков о дисквалификации Устюгова: стараемся держаться в стороне от этих новостей

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал ситуацию вокруг решения антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признать Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил, в результате чего он лишился олимпийских наград, полученных на Играх в Ванкувере и Сочи.

«Мы стараемся по возможности держаться в стороне от всех этих новостей. Иногда даже кажется, что это какая-то глупая шутка. Когда я сам только начинал бегать, помню, уже тогда тренеры говорили, что Устюгов — это своего рода природный феномен. У него от природы высокий гемоглобин. Прекрасно помню интервью Мартена Фуркада, где он говорит то же самое о себе: мол, у него изменённый ген», — рассказал Бабиков RT.

Он отметил, что в большом спорте достаточно часто встречаются уникальные атлеты, организм которых функционирует не так, как у обычных людей.

«Но это помогает им быть очень сильными в профессии. Я видел, как бегает Устюгов, как прекрасно он всегда стрелял. А ведь стрельба — это не то занятие, на которое можно повлиять фармакологией. Не знаю, честно говоря, что можно обсуждать, когда нет никаких фактов, подтверждающих, что человек вёл себя как обманщик», — добавил Бабиков.

Ранее Бабиков объяснил, в чём заключается феномен Логинова.