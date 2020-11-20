Бабиков о дисквалификации Устюгова: стараемся держаться в стороне от этих новостей

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Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал ситуацию вокруг решения антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признать Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил, в результате чего он лишился олимпийских наград, полученных на Играх в Ванкувере и Сочи.
Бабиков о дисквалификации Устюгова: стараемся держаться в стороне от этих новостей
  • РИА Новости

«Мы стараемся по возможности держаться в стороне от всех этих новостей. Иногда даже кажется, что это какая-то глупая шутка. Когда я сам только начинал бегать, помню, уже тогда тренеры говорили, что Устюгов — это своего рода природный феномен. У него от природы высокий гемоглобин. Прекрасно помню интервью Мартена Фуркада, где он говорит то же самое о себе: мол, у него изменённый ген», — рассказал Бабиков RT.

Он отметил, что в большом спорте достаточно часто встречаются уникальные атлеты, организм которых функционирует не так, как у обычных людей.

«Но это помогает им быть очень сильными в профессии. Я видел, как бегает Устюгов, как прекрасно он всегда стрелял. А ведь стрельба — это не то занятие, на которое можно повлиять фармакологией. Не знаю, честно говоря, что можно обсуждать, когда нет никаких фактов, подтверждающих, что человек вёл себя как обманщик», — добавил Бабиков.

Ранее Бабиков объяснил, в чём заключается феномен Логинова.

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