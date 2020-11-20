Бабиков объяснил, в чём заключается феномен Логинова

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Российский биатлонист Антон Бабиков высказал мнение о своём соотечественнике чемпионе мира Александре Логинове.
Бабиков объяснил, в чём заключается феномен Логинова
  • РИА Новости

«Саша — очень одарённый от природы спортсмен. У него очень сильные мышцы, высокая функциональная способность. Но главное, он каким-то невероятным образом чувствует, что ему нужно сделать, а чего делать не нужно вообще. В биатлоне есть множество многоопытных спортсменов, которые на вопрос, как лучше подводиться к стартам, ответят: «Как тренер скажет, так и буду подводиться». От Логинова я такого вопроса не слышал никогда. Он абсолютно уверен в правильности своей подготовки и, главное, доказал, что всё это работает. Достаточно взглянуть на итог его выступлений в двух последних чемпионатах мира, к которым он готовился отдельно от команды. Даже пребывая в расположении сборной, он находил возможность точечно изменять тренировки, адаптировать предложенную нагрузку под себя. Эти изменения давали ему возможность полностью реализовать себя на главном старте», — рассказал Бабиков RT.

Ранее он поделился впечатлениями от работы с заслуженным тренером по лыжным гонкам Юрием Каминским.

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