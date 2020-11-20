Бабиков: у Каминского пытливый ум, словно он только что окончил университет

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о впечатлениях от работы с заслуженным тренером по лыжным гонкам Юрием Каминским, который стал старшим тренером мужской национальной команды по биатлону.

«Я могу долго рассуждать о доверии тренеру. Но в данном случае рассуждать не нужно. Надо просто стремиться видеть плюсы в том, как готовится наша лыжная команда. Почему у них так много достойных результатов , а у нас неизменная проблема с ходом?В Каминском меня сильно подкупает то, что, несмотря на все свои регалии и заслуги, в нём виден настолько пытливый ум, словно он только что закончил университет, и жаждет максимально реализовать все свои знания на практике. Важно, что мы, спортсмены, хорошо видим: у Юрия Михайловича очень хорошо налажен диалог с другими тренерами. Они постоянно что-то обсуждают и очень хорошо дополняют друг друга. Когда нам прислали план, составленный Каминским на первый сбор, мы сразу увидели, что в нём заложен настрой на очень серьёзную работу», — заявил Бабиков в разговоре с RT.

Также спортсмен рассказал о том, каких принципов придерживается Каминский в работе с биатлонистами.

«Он прежде всего заинтересован в том, чтобы понять спортсменов. Понять, над чем именно тебе нужно работать, где и что слегка изменить. То есть, это такой очень тонкий индивидуальный подход. Если говорить чисто о моих ощущениях, то год назад, например, как бы хорошо я себя ни чувствовал, не мог выиграть у Эдика Латыпова. Он, считаю, один из самых талантливых и сильных молодых спортсменов, как физически, так и функционально. И уже в прошлом году был очень силён. Сейчас я понимаю: есть гонки, где я вполне могу с Латыповым бороться», — добавил Бабиков.

Ранее сообщалось, что Бабиков не считает, что предсезонная работа российских биатлонистов напоминает каторгу.