Бабиков не считает, что предсезонная работа российских биатлонистов напоминает каторгу

Чемпион мира в составе сборной России Антон Бабиков рассказал о предсезонной подготовке отечественных биатлонистов.

«В октябре возрастают не столько физические нагрузки, сколько тяжесть для головы. Плюс надо перенести все летние наработки на лыжи, а это достаточно большой объём работы. Но не назвал бы это каторгой. Все эти проблемы перекрываются удовольствием от того, что ты наконец-то работаешь на лыжах. То есть над компонентом подготовки, который уже не придётся корректировать. На роллерах бывают какие-то свои особенности. Я понимал важность контрольных тестов. При этом был в достаточной степени уверен в себе: по тренировкам было видно, что все идёт хорошо. На контрольных стартах оставалось только подтвердить определённый уровень», — рассказал Бабиков RT.

Ранее сборная России по биатлону на автобусе отправилась в Финляндию на первый этап КМ.