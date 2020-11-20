Алиев: потемнело в глазах после первого вращения

Чемпион Европы 2020 года по фигурному катанию Дмитрий Алиев прокомментировал своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при России, который проходит в Москве.

«Лутц тройной был, а должен был быть четверным. Но в целом всё засчитано. По травме всё позитивно. Я забыл, что что-то болит, вник в рабочий процесс. Сегодня потемнело в глазах после первого вращения. Начал искать, где судьи сидят. Общее состояние было не очень, я не знаю, что это было. Бывает такое. Тело всё-таки порой где-то в космосе находится. Я ничем не болен, просто организм не всегда хорошо реагирует на нагрузки. А здоров как бык. По настроению был заряжен. Произвольную программу упрощать не планируем», — сказал Алиев после проката.

Российский фигурист набрал 89,62 балла и занял по итогам короткой программы пятое место.

Ранее Пётр Гуменник оценил прокат своей короткой программы на Гран-при России.