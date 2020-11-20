Гуменник оценил прокат своей короткой программы на Гран-при России

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Российский фигурист Пётр Гуменник прокомментировал своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при России, который проходит в Москве.
Гуменник оценил прокат своей короткой программы на Гран-при России
  • РИА Новости

«Оцениваю прокат хорошо. Пока ещё не анализировал, но по ощущениям сделал всё как надо. В последний месяц пробовал катать короткую с двумя четверными, но на разминке на полу тренер сказала катать с одним. В итоге кататься было легче, тактика себя оправдала. После проката тренер сказала: «Ну, я же говорила». В произвольной четверного лутца не будет, будут сальхов и аксели», — сказал Гуменник после проката.

Россиянин за свой прокат получил 96,26 балла и занял второе место, уступив Морису Квителашвили из Грузии (99,56).

Ранее сообщалось, что Квителашвили лидирует после короткой программы на Гран-при России.

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