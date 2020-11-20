Урманов: вся жизнь российских фигуристок укладывается в один олимпийский цикл

Тренер Алексей Урманов высказался о перспективе поднятия в фигурном катании возрастной планки при переходе из юниорского разряда во взрослый.

«Ничего плохого в этой идее точно нет. Прежде всего потому, что болельщики хотят подольше видеть на льду своих любимых спортсменов. Увы, вся жизнь российских фигуристок укладывается в один олимпийский цикл. Они появляются — и очень быстро уступают место тем, кто идёт вслед за ними. Мне очень интересно наблюдать за Елизаветой Туктамышевой, которая в свои 23 уже несколько лет считается ветераном отечественного фигурного катания. Подняв даже на самую малость переходный возраст, мы бы сумели продлить спортивную жизнь целым поколениям фигуристок. В 18 лет профессиональный спорт должен начинаться, а не заканчиваться», — цитирует Урманова «Спорт уик-энд».

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