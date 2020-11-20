Глейхенгауз: большой спорт — это не про здоровье

Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился своим мнением о влиянии спорта высоких достижений на здоровье.

«Одно дело — заниматься спортом для здоровья, а другое — быть частью большого спорта. Большой спорт — это не про здоровье. Здесь могут случаться как физические, так и психологические травмы. Мы стараемся быть в постоянном контакте с детьми, проговаривать и обсуждать какие-то моменты. Главное — это найти правильные слова, поддержать, объяснить, почему случилось то, что случилось», — сказал Глейхенгауз в интервью GQ.

Ранее сообщалось, что у фигуристки Анны Щербаковой диагностирована пневмония.