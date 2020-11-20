Глейхенгауз: большой спорт — это не про здоровье

Короткая ссылка
Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился своим мнением о влиянии спорта высоких достижений на здоровье.
Глейхенгауз: большой спорт — это не про здоровье
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Одно дело — заниматься спортом для здоровья, а другое — быть частью большого спорта. Большой спорт — это не про здоровье. Здесь могут случаться как физические, так и психологические травмы. Мы стараемся быть в постоянном контакте с детьми, проговаривать и обсуждать какие-то моменты. Главное — это найти правильные слова, поддержать, объяснить, почему случилось то, что случилось», — сказал Глейхенгауз в интервью GQ.

Ранее сообщалось, что у фигуристки Анны Щербаковой диагностирована пневмония.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить