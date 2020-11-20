Гендиректор «Рубина»: решение по контракту Тарасова будет принимать Слуцкий

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Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, когда клуб определится с футболистами, контракты которых истекают в конце 2020 года и летом 2021-го.
Гендиректор «Рубина»: решение по контракту Тарасова будет принимать Слуцкий
  • РИА Новости

«Всё будет определять Леонид Викторович. Пока мы не обсуждали с ним этот вопрос. У Тарасова контракт заканчивается 31 декабря, по нему также будет решать Слуцкий. Когда закончатся матчи в этом году, он выскажет своё мнение, будем от этого отталкиваться. А так, для меня Тарасов вообще суперпрофессионал. Очень хороший парень и для коллектива незаменимый. Такой дядька! Но решение будет принимать главный тренер», — цитирует Сайманова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 33-летний Тарасов отыграл шесть матчей за «Рубин» в чемпионате России и два — в Кубке страны, не отметившись результативными действиями.

Ранее Слуцкий объяснил поражение «Рубина» от «Химок» в 14-м туре РПЛ.

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