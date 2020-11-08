Слуцкий объяснил поражение «Рубина» от «Химок» в 14-м туре РПЛ

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 14-го тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками».
Слуцкий объяснил поражение «Рубина» от «Химок» в 14-м туре РПЛ
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Я прекрасно понимал, что не будет хватать свежести и хорошего функционального состояния после такого трудного перелёта на неделе. Поэтому надежда была на то, что какое-то индивидуальное мастерство, индивидуальный фрагмент или стандарт сложится в нашу пользу», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

По его словам, в один момент команда допустила несколько ошибок, которые привели к пропущенным мячам. А в нынешнем состоянии «Рубин» не имел возможности отыграться со счёта 0:2.

Как отметил Слуцкий, подобные игры нужно заканчивать, имея большой уровень концентрации. В этот раз футболисты «Рубина» не могли похвастаться подобным.

Ранее сообщалось, что гол Дениса Глушакова помог «Химкам» обыграть «Рубин» в 14-м туре РПЛ.

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