Слуцкий объяснил поражение «Рубина» от «Химок» в 14-м туре РПЛ

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 14-го тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками».

«Я прекрасно понимал, что не будет хватать свежести и хорошего функционального состояния после такого трудного перелёта на неделе. Поэтому надежда была на то, что какое-то индивидуальное мастерство, индивидуальный фрагмент или стандарт сложится в нашу пользу», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

По его словам, в один момент команда допустила несколько ошибок, которые привели к пропущенным мячам. А в нынешнем состоянии «Рубин» не имел возможности отыграться со счёта 0:2.

Как отметил Слуцкий, подобные игры нужно заканчивать, имея большой уровень концентрации. В этот раз футболисты «Рубина» не могли похвастаться подобным.

Ранее сообщалось, что гол Дениса Глушакова помог «Химкам» обыграть «Рубин» в 14-м туре РПЛ.