Менеджер Нурмагомедова назвал бойца, ради которого россиянин мог бы возобновить карьеру

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, выразил мнение, что россиянин может возобновить свою карьеру ради боя с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.

«Думаю, единственное, что сведёт с ума Хабиба, Дану Уайта и всех, — если Жорж Сен-Пьер возьмёт телефон, позвонит Уайту и скажет: «Я уложусь в лимит лёгкого веса». Я люблю Жоржа Сен-Пьера. Все знают, как сильно я люблю его. Но он играет с нами ещё и потому, что продолжает давать интервью и знает, что делает. Этого боя никогда не было, поскольку Жорж никогда не делал 155 фунтов», — сказал Абдель-Азиз в интервью журналисту ESPN Бретту Окамото.

24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб победил во втором раунде удушающим приёмом американца Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры. Россиянин ушёл непобежденным, одержав 29 побед в 29 боях.

Сен-Пьер объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года. 39-летний канадец не дрался с 2017 года.

Ранее Георгий Джикия заявил о намерении пригласить Нурмагомедова на домашний матч «Спартака».