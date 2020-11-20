Жулин: я слышал, что у Щербаковой было чуть ли не воспаление лёгких

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Известный тренер, призёр Олимпийских игр Александр Жулин прокомментировал информацию о том, что двукратная чемпионка России Анна Щербакова снялась с этапа Гран-при России.
Жулин: я слышал, что у Щербаковой было чуть ли не воспаление лёгких
  • РИА Новости

«Слышал, что у Щербаковой было чуть ли не воспаление лёгких. Я уверен, что она готовилась, хотела выступить. Но, видимо, здоровье не позволило. На этапе Гран-при не будет ни одной ученицы Тутберидзе? Очень жаль, но будут её бывшие ученицы, посмотрим на них», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Щербакова снялась с соревнований из-за болезни. В нынешнем сезоне Анна участвовала в двух этапах Кубка России (в Сызрани и Сочи) и выиграла оба старта.

Ранее сообщалось, что Щербакова снялась с этапа Гран-при в Москве по медицинским показаниям.

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