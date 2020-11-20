Харитонов рассказал, в каком случае может забыть про долг Яндиева

Боец Bellator Сергей Харитонов в интервью прокомментировал слова бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева, который уверяет, что Харитонов давал ему деньги не в долг.

«Я что, девочка, чтобы ему подарки дарить? Я своей женщине делаю подарки. Если же он себя приписывает к этому рангу, то без проблем. Можем про всё забыть. А мужчины отвечают за слова. Какие вообще подарки?!» — сказал Харитонов в интервью news.ru.

13 ноября на турнире по единоборствам в Москве Яндиев напал на Харитонова и его друга Руслана Абдо. В результате обоим понадобилась госпитализация. В отношении Яндиева было возбуждено два уголовных дела.

Ранее Харитонов объяснил, почему обратился в полицию после потасовки с Яндиевым.