Харитонов объяснил, почему обратился в полицию после потасовки с Яндиевым

Боец Bellator Сергей Харитонов заявил, что после потасовки с экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым хотел продемонстрировать, как в России исполняются законы.

«Это показательный случай — как работают законы в нашей стране. Человек вначале распустил руки, а потом ещё и реальные угрозы в мой адрес делает. Пускай, я не трус. Я просто смотрю на то, как работают органы власти, прокуратура, следствие. Я мог и не писать заявление, но мне хочется показать людям и себе, как в нашей стране исполняются законы. Кого-то могут посадить за мешок картошки, а кто-то будет ходить, избивать людей — и ему ничего не будет. Человек нанёс увечья двоим людям и спокойно ходит себе на свободе, ещё и пытается угрожать. Я к любому развитию событий готов, я офицер и всегда вёл себя достойно, а не как беспредельщик. Спортсмен не должен применять силу вне ринга или тренировочного зала. Мне нечего бояться, я никого не боюсь, а за свои слова готов ответить. Я всего лишь дал деньги человеку в долг. А человек себя ведёт непорядочно», — заявил Харитонов в интервью news.ru

13 ноября на турнире по единоборствам в Москве Яндиев напал на Харитонова и его друга Руслана Абдо. В результате обоим понадобилась госпитализация. В отношении Яндиева было возбуждено два уголовных дела.

Ранее Монсон прокомментировал конфликт Харитонова с Яндиевым.