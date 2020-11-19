Монсон прокомментировал конфликт Харитонова с Яндиевым

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Бывший боец смешанного стиля, а ныне депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон поделился мнением по поводу конфликта между Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым.
Монсон прокомментировал конфликт Харитонова с Яндиевым
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«Я слышал о конфликте, видел видео их драки. Конечно, было бы лучше, подерись они в октагоне. Люди есть люди. Мне симпатичны оба бойца, но не знаю до конца сути их конфликта. Иногда случается, что люди дерутся на улице», — цитирует Монсона «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не считает правильным, когда профессиональные бойцы дерутся на улице, а также добавил, что ему жаль, что Харитонов некоторое время не сможет тренироваться.

«Я думаю, вся эта шумиха из-за того, что они профессиональные бойцы, известные люди. Но они тоже люди — иногда драки случаются. Проблема в том, что такие драки обычно заканчиваются травмами, — профессионалы знают, как бить, у них есть хорошая техника. Я надеюсь, они смогут решить конфликт», — сказал Монсон.

В отношении Яндиева было заведено два уголовных дела по факту нападения на Харитонова и его друга в «Лужниках» 13 ноября. Харитонов получил сотрясение мозга, травму правого глаза и перелом носа.

Ранее Харитонов отреагировал на угрозы Яндиева.

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