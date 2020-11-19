Харитонов отреагировал на угрозы Яндиева
- @adam_yandiev_boroda
До этого Яндиев сказал, что с Харитоновым может произойти «что-то нехорошее».
«Я никого не боюсь и иду только вперёд. За кем правда — тот и сильнее», — цитирует Харитонова «Спорт-Экспресс».
В отношении Яндиева было заведено два уголовных дела по факту нападения на Харитонова и его друга в «Лужниках» 13 ноября. Харитонов получил сотрясение мозга, травму правого глаза и перелом носа.
Ранее Яндиев признал свою вину в драке с Харитоновым.