Яндиев о драке с Харитоновым: я виноват, что пустил в ход руки

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев признал свою вину в драке с бойцом ММА Сергеем Харитоновым в Москве.

«Я готов ответить перед законом. Я считаю, что я виноват в том, что пустил в ход свои руки», — заявил Яндиев в интервью на YouTube-канале Podcast Golitsin Experience.

Он отметил, что изначально не преследовал цель избить Харитонова.

«Я шёл с ним разговаривать. Не за чашкой чая разговаривать, нет, настрой был серьёзно поговорить с человеком. Но ни в коем случае не было намерения избить его», — добавил экс-боец UFC.

В отношении Яндиева было заведено два уголовных дела по факту нападения на Харитонова и его друга в «Лужниках» 13 ноября. Харитонов получил сотрясение мозга, травму правого глаза и перелом носа.

Ранее сообщалось, что Харитонов оскорбил друга Яндиева, экс-депутата Носова.