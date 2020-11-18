Харитонов оскорбил друга Яндиева, экс-депутата Носова

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Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов высказался о бронзовом призёре Олимпиады по дзюдо, экс-депутате Госдумы Дмитрии Носове, который поддержал Адама Яндиева в конфликте с Харитоновым.
Харитонов оскорбил друга Яндиева, экс-депутата Носова
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Подлец! Носов, ты, оказывается, любишь чужим жёнам под юбку смотреть, а затем на их мужей бежишь писать заявление в полицию, что они тебе якобы угрожают. И ты ещё пытаешься меня в чём-то обвинить. Понятно, почему тебя везде выгоняют: из Государственной думы, из ЛДПР. Потом ты убежал в КПРФ, а тебя и оттуда выгнали. Буквально недавно тебя выгнали из Общественной палаты России. Носов, таких, как ты, в политике называют политическими проститутками», — написал Харитонов в Instagram.

13 ноября в Москве произошла потасовка между Харитоновым и бывшим бойцом UFC Адамом Яндиевым. Ссора произошла из-за денежного долга. В результате драки Харитонов оказался в больнице, пострадавший написал заявление в полицию.

Ранее адвокат Харитонова рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

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