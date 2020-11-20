Кокорин подтвердил интерес со стороны «Ромы»

Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин рассказал, что им действительно интересовалась итальянская «Рома».

«В «Роме» менялась власть, и после этого они должны были прийти с конкретикой. Они предлагали прилететь в Рим, познакомиться с командой, руководством, потом подписать контракт. Я не смог полететь из-за коронавируса. Просил, чтобы они организовали перелёт. Самолёт я бы сам себе организовал, но просто прилететь в Рим я не мог. Понравились атмосфера и фанаты. Я четыре месяца восстанавливался в Риме. Что же касается денег, мне в Италии никто не предлагал больше, чем в России. Если бы предложили €1 млн в Италии... я бы поехал», — сказал Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube.

29-летний российский нападающий перешёл в «Спартак» летом на правах свободного агента.

Ранее Газизов заявил, что Кокорин принесёт «Спартаку» победы.